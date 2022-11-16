Месси провел тренировку в золотых бутсах, выпущенных специально для него к ЧМ-2022

Открытую тренировку на стадионе «Аль-Нахайян» в ОАЭ в понедельник посетило около 10 тысяч человек, в том числе президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.
Лионель Месси тренировался в новых золотых бутсах, выпущенных компанией adidas специально для него к чемпионату мира.
Первый матч в новых бутсах Месси проведет в среду – сборная Аргентины проведет товарищеский матч со сборной ОАЭ. А 22 ноября, в первом матче сборной Аргентины на ЧМ-2022, игрок официально представит их на стадионе «Лусаил» в Катаре.