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1 час назад

Месси провел тренировку в золотых бутсах, выпущенных специально для него к ЧМ-2022

Sports.ru

Открытую тренировку на стадионе «Аль-Нахайян» в ОАЭ в понедельник посетило около 10 тысяч человек, в том числе президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.

Месси провел тренировку в золотых бутсах, выпущенных специально для него к ЧМ-2022
Фото: clarin.comclarin.com

Лионель Месси тренировался в новых золотых бутсах, выпущенных компанией adidas специально для него к чемпионату мира.

Первый матч в новых бутсах Месси проведет в среду – сборная Аргентины проведет товарищеский матч со сборной ОАЭ. А 22 ноября, в первом матче сборной Аргентины на ЧМ-2022, игрок официально представит их на стадионе «Лусаил» в Катаре.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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