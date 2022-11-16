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1 час назад

​Бокал пива на стадионе в Катаре будет стоить 850 рублей

Евро-футбол.Ру

В конце недели в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Как удалось выяснить журналистам The Guardian, болельщикам, которые любят смотреть игроку на стадионах под пиво, придётся раскошелиться. Так, бокал пенного напитка на аренах в Катаре во время мундиаля будет стоить 12 фунтов (около 850 рублей).

Названа цена ​бокала пива на стадионе в Катаре
Фото: "Волковская пивоварня""Волковская пивоварня"

Отмечается, что один болельщик сможет заказать не более четырёх бокалов пива. Ограничение установлено, чтобы не допустить пьянства.

Ранее организаторы чемпионата мира говорили о создании специальных вытрезвителей с целью помещать туда фанатов, которые под действием алкоголя будут буянить.

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