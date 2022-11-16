Названа цена ​бокала пива на стадионе в Катаре

В конце недели в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Как удалось выяснить журналистам The Guardian, болельщикам, которые любят смотреть игроку на стадионах под пиво, придётся раскошелиться. Так, бокал пенного напитка на аренах в Катаре во время мундиаля будет стоить 12 фунтов (около 850 рублей).