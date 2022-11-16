В Госдуме раскритиковал российскую делегацию на чемпионате мира в Катаре

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков остался недоволен тем, что в церемонии открытия чемпионата мира-2022 в Катаре примет участие делегация из России.
«Спортивные чиновники категорически отказываются воспринимать реальность. Производя привычные действия, они, по всей видимости, пытаются убедить себя, что ничего не произошло. Так долго продолжаться не может. Эта ситуация найдет свое логическое разрешение. Власть должна быть последовательна», — цитирует Терюшкова Legalbet.
В понедельник, 14 ноября, в интервью «РБ Спорт» Терюшков назвал чемпионат мира в Катаре мракобесием. Политик заявил, что посмотрит вместо мундиаля матчи Кубка России и КХЛ.
Чемпионат мира в Катаре начнется в воскресенье, 20 ноября. Мундиаль продлится до 18 декабря. Россия не примет участия на ЧМ. Российская команда заняла второе место в отборочной группе и попала в стыковые матчи за путевку в Катар. В полуфинале мини-турнира подопечные Валерия Карпина должны были дома сыграть с Польшей. Но в феврале ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Польша автоматически прошла в финал, где обыграла Швецию. Поляки сыграют на чемпионате мира.
Также Россия не была допущена до отборочного турнира чемпионата Европы-2024.
В 2018 году Россия проводила чемпионат мира. В финале, который прошел в «Лужниках», сборная Франции со счетом 4:2 обыграла команду Хорватии.