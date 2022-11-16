В Госдуме раскритиковал российскую делегацию на чемпионате мира в Катаре

«Спортивные чиновники категорически отказываются воспринимать реальность. Производя привычные действия, они, по всей видимости, пытаются убедить себя, что ничего не произошло. Так долго продолжаться не может. Эта ситуация найдет свое логическое разрешение. Власть должна быть последовательна», — цитирует Терюшкова Legalbet.

Чемпионат мира в Катаре начнется в воскресенье, 20 ноября. Мундиаль продлится до 18 декабря. Россия не примет участия на ЧМ. Российская команда заняла второе место в отборочной группе и попала в стыковые матчи за путевку в Катар. В полуфинале мини-турнира подопечные Валерия Карпина должны были дома сыграть с Польшей. Но в феврале ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Польша автоматически прошла в финал, где обыграла Швецию. Поляки сыграют на чемпионате мира.