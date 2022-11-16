Названа цена ​бокала пива на стадионе в Катаре

В Катаре футбольным болельщикам придется выложить 50 риалов (830,8 рублей) за стандартный бокал пива объемом 0,5 литра, пишет The Guardian.

Фото: FIFA FIFA

Отмечается, что организаторы не только значительно повысили цены на пиво, при том, что обещали это не делать, но и поставили ограничение по количеству бокалов - не более четырех в одни руки.

Автор статьи напомнил, что исполнительный директор чемпионата мира по футболу Насер аль-Хатер обещал, что стоимость хмельного напитка в фан-зонах и на стадионах будет меньше, чем в целом по стране. Предполагалось, что она будет не выше 30 реалов (около 500 рублей).

На фоне этого выяснилось, что 30 риалов будет стоить только безалкогольная версия, нормальное пиво обойдется болельщикам не дешевле 50 риалов, стоимость газированных напитков составит 10 риалов (166 рублей).