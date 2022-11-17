Колосков высказался о неучастии сборной России в ЧМ-2022

Почетный президент РФС, много лет проработавший в руководстве ФИФА, дал комментарий спортивным и неспортивным перипетиям, предшествовавшим стартующему на этой неделе мундиалю.

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- В интервью нашей газете вы говорили, что не сомневались в победе России в конкурсе на право проведения ЧМ-2018. А победа Катара стала для вас неожиданностью?

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- Конечно. Как и тогдашний президент Зепп Блаттер, полагал, что ЧМ-2018 пройдет в России, а ЧМ-2022 - в США. Американцы и опыт проведения чемпионатов мира имели, и заявку подготовили очень хорошую. Только сюрпризы случаются не только на футбольных полях.

- Сыграли свою роль большие деньги?

- Это упрощенный подход. Вся информация о больших деньгах и коррупционных схемах идет из одного источника - от Блаттера. Только он так и не привел ни одного доказательства того, что Катар купил право на проведение чемпионата мира. Где-то что-то ляпнул Мишель Платини, катарские шейхи по случаю прикупили ПСЖ, но это все какие-то косвенные улики. Прямых свидетельств нет.

- Чемпионат мира пройдет в необычные сроки, в ноябре-декабре. Это обстоятельство скажется на выступлении участников?

- Не исключаю, что будет больше травм, чем обычно. Фактически все команды-участницы приступят к подготовке к ЧМ-2022 после очередных туров в топ-чемпионатах. Без специальных сборов будет очень тяжело.

- Отборочный цикл проходил в условиях пандемии. Многие матчи состоялись без зрителей, многие футболисты, сдавшие положительный тест, не смогли принять в них участие…

- Не думаю, что это как-то сказалось на результатах отбора. На ЧМ-2022 попали все сильнейшие команды за исключением сборной Италии. «Скуадра Адзурра» пропускает уже второй чемпионат мира подряд. Беда нынешней итальянской сборной в том, что у нее нет такого харизматического лидера, какими были в свое время Франческо Тотти, Фелипе Индзаги, Роберто Баджо. В этом главная проблема команды Роберто Манчини.

- В Европе три тура отбора на ЧМ-2022 прошли до начала Евро-2020, перенесенного на лето нынешнего года. Это тоже не сказалось на результатах?

- У меня нет сложившегося мнения по этому вопросу. После чемпионата Европы в некоторых командах сменился состав, в некоторых - тренерский штаб.

- Самый больной вопрос - отстранение сборной России от участия в стыковых матчах европейской зоны по причинам, не связанным непосредственно с футболом. Почему ФИФА решила отстранить нашу коман­ду после того, как с ней отказались играть сборные Польши, Швеции и Чехии, хотя в отборе ЧМ-1974 техническое поражение засчитали сборной СССР, не поехавшей на матч с чилийцами в Сантьяго?

- Изменился мир, изменилась ФИФА. Тогдашнее руководство Международной федерации футбола было куда более авторитетным и стойким в своих убеждениях, чем нынешнее. Да и сравнивать эти две ситуации трудно. Сейчас многие европейские страны заявили о нежелании играть со сборной России. По сути дела, руководители ФИФА стояли перед выбором: пойти наперекор всем, и тогда на ближайшем конгрессе само руководство сняли бы с постов, или принять то решение, которое было принято.

- Стало быть, ни малейшего шанса отстоять права сборной России не было?

- Так ведь никто не хотел с нами играть. Даже под угрозой исключения из отборочного цикла. Точно так же четвертьфиналисты Лиги чемпионов единодушно заявили о том, что не будут играть в финале в Санкт-Петербурге, и его пришлось переносить в Париж.

- Если бы команда Валерия Карпина дотерпела несколько минут в Сплите и вышла напрямую на ЧМ-2022, ее бы все равно не допустили?

- Не сомневаюсь, что в этом случае путевка досталась бы сборной Хорватии, которая при таком раскладе заняла бы второе место в группе.

- Будете ли вы следить за ходом чемпионата мира?

- Обязательно. Постараюсь посмотреть все матчи, а на один из полуфинальных матчей и финал поеду в Катар.

- Кого считаете фаворитом предстоящего турнира?

- Не видел в деле в последнее время сильнейшие сборные мира. Судя по оценкам экспертов, фаворитами будут сборные Аргентины и Бразилии.

- А вот Самюэль Это’О заявил, что ожидает увидеть в финале сборные Камеруна и Марокко…