Футболист "Торино" Миранчук проведет паузу на ЧМ-2022 в России

Российский полузащитник клуба итальянской Серии А "Торино" Алексей Миранчук во время паузы на чемпионат мира по футболу отправится в Россию.
"Миранчук хотел вернуться домой. Не знаю точно, какого числа он туда поедет. Но Алексей вернется в расположение клуба через две недели", — сообщили "Спорт-Экспрессу" в пресс-службе "Торино".
Миранчук перешел в команду 11 августа на правах аренды из "Аталанты", в которую перебрался в сентябре 2020 года из московского "Локомотива". Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €10 млн.
Ранее бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела рассказал, за кого будет болеть во время чемпионата мира в Катаре, а также назвал фаворитов турнира. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе". Сборная России пропускает турнир из-за отстранения.