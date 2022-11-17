Футболист "Торино" Миранчук проведет паузу на ЧМ-2022 в России

Российский полузащитник клуба итальянской Серии А "Торино" Алексей Миранчук во время паузы на чемпионат мира по футболу отправится в Россию.

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"Миранчук хотел вернуться домой. Не знаю точно, какого числа он туда поедет. Но Алексей вернется в расположение клуба через две недели", — сообщили "Спорт-Экспрессу" в пресс-службе "Торино".

Миранчук перешел в команду 11 августа на правах аренды из "Аталанты", в которую перебрался в сентябре 2020 года из московского "Локомотива". Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €10 млн.

Ранее бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела рассказал, за кого будет болеть во время чемпионата мира в Катаре, а также назвал фаворитов турнира. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения.