Сколько заработают сборные на ЧМ-2022

«РБК Спорт» рассказал, какие призовые достанутся командам-участникам ЧМ-2022 по футболу. Общие выплаты составят около одного миллиарда долларов - это рекордная сумма для ЧМ.

Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет в пяти городах Катара - Дохе, Лусаиле, Эль-Хауре, Эль-Вакре и Эр-Райяне.

Россиян на ЧМ не будет - в конце февраля на фоне украинского кризиса FIFA и UEFA отстранили все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, от всех своих турниров «до дальнейшего уведомления».

Каждой сборной, отобравшейся на ЧМ, уже выделили 1,5 миллиона долларов. Сумма должна покрыть затраты на подготовку к ЧМ.

Команды, у которых не получилось выйти из группового этапа, заработают по девять миллионов долларов, а проигравшие в 1/8 финала - по 13 миллионов.

Сборные, вылетевшие из 1/4 финала, смогут рассчитывать на 17 миллионов долларов. После проигрыша в полуфинале и в матче за третье место сборной выплатят 25 миллионов долларов.

Занявшую третью место команду вознаградят 27 миллионами долларов, сборную-финалиста - 30 миллионами, а победительница ЧМ-2022 получит 42 миллиона долларов.

Германия, победившая на ЧМ в 2014 году, заработала 35 миллионов долларов, а Франция в 2018-м - 38 миллионов долларов.