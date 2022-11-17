В Катаре прошёл пробный фестиваль болельщиков с продажей пива

В нём участвовали более 20 тысяч человек.

Организаторы устроили для них двухчасовой концерт пародиста Майкла Джексона с фейерверком и шоу дронов.

Это мероприятие стало последней репетицией перед тем, как 19 ноября официально откроется постоянно действующий фестиваль фанатов футбола.

Небольшой стакан пива стоил более 8 долларов. Вблизи сцены находились только киоски с едой и безалкогольными напитками.

Посещать такие празднества смогут только обладатели удостоверений болельщиков Hayya. Карта обеспечит доступ на стадионы вместе с действительным билетом на матч, а также бесплатный проезд в общественном транспорте во время мундиаля. Для иностранных болельщиков Hayya будет действовать как разрешение на въезд в Катар во время чемпионата.