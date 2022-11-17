ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
20 минут назад

В Катаре прошёл пробный фестиваль болельщиков с продажей пива

Говорит Москва

В нём участвовали более 20 тысяч человек.

В Катаре прошёл пробный фестиваль болельщиков с продажей пива
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Организаторы устроили для них двухчасовой концерт пародиста Майкла Джексона с фейерверком и шоу дронов.

Это мероприятие стало последней репетицией перед тем, как 19 ноября официально откроется постоянно действующий фестиваль фанатов футбола.

Небольшой стакан пива стоил более 8 долларов. Вблизи сцены находились только киоски с едой и безалкогольными напитками.

Посещать такие празднества смогут только обладатели удостоверений болельщиков Hayya. Карта обеспечит доступ на стадионы вместе с действительным билетом на матч, а также бесплатный проезд в общественном транспорте во время мундиаля. Для иностранных болельщиков Hayya будет действовать как разрешение на въезд в Катар во время чемпионата.

Катар стал первой арабской страной с мусульманским большинством, которая получила право на проведение мирового первенства. Чемпионат пройдёт на восьми стадионах с 20 ноября по 18 декабря.

ЧМ-2022,Майкл Джексон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители