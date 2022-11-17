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1 час назад

Неймар назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре

Sports.tj

Бразильский нападающий Неймар обозначил фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу, а также назвал лучших, по ему мнению, игроков сборной Англии.

Неймар назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Чемпионат мира полон сюрпризов. Появляются команды, которые неожиданно добиваются больших успехов в соревнованиях, даже если многие в н

Но я считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Думаю, что эта четверка вместе с Бразилией вполне способна выйти в финал.

О, и да, я забыл об Англии, но очевидно, что у них есть шанс! Мне очень нравятся Гарри Кейн и Джейдон Санчо. Это два невероятных игрока, и я испытываю к ним особую любовь, потому что мне нравятся футболисты со своими индивидуальными качествами», – приводит слова Неймара издание The Telegraph.

Стоит отметить, что Джейдон Санчо не был включен в финальную заявку сборной Англии на чемпионат мира.

ЧМ-2022,Джейдон Санчо,Гарри Кейн,
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