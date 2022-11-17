Неймар назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре

Но я считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Думаю, что эта четверка вместе с Бразилией вполне способна выйти в финал.

О, и да, я забыл об Англии, но очевидно, что у них есть шанс! Мне очень нравятся Гарри Кейн и Джейдон Санчо. Это два невероятных игрока, и я испытываю к ним особую любовь, потому что мне нравятся футболисты со своими индивидуальными качествами», – приводит слова Неймара издание The Telegraph.