Датский тренер высмеял необычных болельщиков в Катаре

Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Юльманн считает, что на чемпионате мира — 2022 в Катаре присутствуют фальшивые южноамериканские и европейские болельщики топ-сборных.
«Это просто смешно. Как будто театральная постановка. Если кто-то действительно думает, что сможет убедить людей в том, что эти прыгающие счастливые люди — болельщики Дании или Англии, то это просто издевательство. Это театр», — приводит слова специалист датский TV2.
В СМИ ранее появился ролик, как группы болельщиков южноамериканских и европейских национальных команд радуются и поддерживают свои сборные.
На них надета форма Англии, Аргентины, Франции, Дании и других команд. Этнический и национальный состав болельщицких групп заметно отличается от населения этих стран. Многие считают, что это ненастоящие фанаты.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».