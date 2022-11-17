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44 минуты назад

Тренер сборной Дании по футболу Юльманн высмеял необычных болельщиков в Катаре

Газета.Ru

Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Юльманн считает, что на чемпионате мира — 2022 в Катаре присутствуют фальшивые южноамериканские и европейские болельщики топ-сборных.

Датский тренер высмеял необычных болельщиков в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это просто смешно. Как будто театральная постановка. Если кто-то действительно думает, что сможет убедить людей в том, что эти прыгающие счастливые люди — болельщики Дании или Англии, то это просто издевательство. Это театр», — приводит слова специалист датский TV2.

В СМИ ранее появился ролик, как группы болельщиков южноамериканских и европейских национальных команд радуются и поддерживают свои сборные.

На них надета форма Англии, Аргентины, Франции, Дании и других команд. Этнический и национальный состав болельщицких групп заметно отличается от населения этих стран. Многие считают, что это ненастоящие фанаты.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

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