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40 минут назад

Сборная Англии столкнулась с неожиданными проблемами в Катаре из-за верблюдов

Евро-футбол.Ру

Гарет Саутгейт со своими помощниками очень тщательно подбирали отель для своей команды в Катаре, для этого было выбрано местечко Сук-аль-Вахра, в двенадцати километрах от Дохи. В описании отель описывался как уединенное тихое место. И, в общем-то, все так и оказалось, с одним лишь неожиданным исключением - верблюды.

Сборная Англии столкнулась с неожиданными проблемами в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В небольшом, в общем-то, Катаре 85 тысяч этих животных, и они, как оказалось, собираясь в стада, производят весьма громкие звуки. Достаточные, чтобы футболисты английской сборной уже пожаловались на плохой сон ночами.

Кроме того, эти животные, вопреки стереотипам о них, достаточно агрессивны, и организаторы уже призывали держаться от них подальше.

ЧМ-2022,Гарет Саутгейт,
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