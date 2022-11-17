Сборная Англии столкнулась с неожиданными проблемами в Катаре

Гарет Саутгейт со своими помощниками очень тщательно подбирали отель для своей команды в Катаре, для этого было выбрано местечко Сук-аль-Вахра, в двенадцати километрах от Дохи. В описании отель описывался как уединенное тихое место. И, в общем-то, все так и оказалось, с одним лишь неожиданным исключением - верблюды.

В небольшом, в общем-то, Катаре 85 тысяч этих животных, и они, как оказалось, собираясь в стада, производят весьма громкие звуки. Достаточные, чтобы футболисты английской сборной уже пожаловались на плохой сон ночами.