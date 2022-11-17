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1 час назад

Мбаппе возглавил рейтинг звёзд ЧМ-2022, Роналду занял 20-е место

Евро-футбол.Ру

Журналисты ESPN составили рейтинг лучших звездных игроков предстоящего чемпионата мира -2022, который в ближайший уик-энд стартует в Катаре. По мнению заокеанских СМИ, лучшим игроком турнира является французский нападающий Килиан Мбаппе. Второе место в рейтинге занял его соотечественник Карим Бензема. Тройку замкнул полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне.

Составлен рейтинг главных звёзд ЧМ-2022, Роналду занял 20-е место
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси расположился на четвертой строчке, а главный голеадор Польши Роберт Левандовски занял пятое место. Португалец Криштиану Роналду, переживающий не самый простой период в карьере, получил лишь 20-е место.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

ЧМ-2022,Карим Бензема,Роберт Левандовски,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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