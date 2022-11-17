Составлен рейтинг главных звёзд ЧМ-2022, Роналду занял 20-е место

Журналисты ESPN составили рейтинг лучших звездных игроков предстоящего чемпионата мира -2022, который в ближайший уик-энд стартует в Катаре. По мнению заокеанских СМИ, лучшим игроком турнира является французский нападающий Килиан Мбаппе. Второе место в рейтинге занял его соотечественник Карим Бензема. Тройку замкнул полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне.