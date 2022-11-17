Женщины-арбитры на ЧМ-2022 войдут в историю

В Катаре они станут первыми женщинами на матчах мужского чемпионата мира.

Ëсими Ямасита из Японии, Салима Мукансанга из Руанды и легендарная француженка Стефани Фраппар будут работать в Катаре на матчах ЧМ-2022. Им будут ассистировать бразильянка Неуза Бакк, Карен Диас Медина из Мексики и Кати Несбитт из США.

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Именно они вошли в список из 36 арбитров со всего мира, выбранных для работы на матчах мужского чемпионата мира. Рассказываем о судьях, которые откроют дорогу тысячам женщин по всему миру.

Ëсими Ямасита

«Я не вижу никакой разницы между мужским и женским футболом, поэтому то, что происходит в Катаре, должно продолжаться».

Ямасита — единственная представительница Японии среди арбитров ЧМ-2022. Она работала на матчах женского чемпионата мира 2019 года во Франции, а также на женском футбольном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио.

В 2022 году Ёсими стала первой женщиной, отработавшей матч мужского чемпионата Японии J1 между «Токио» и «Киото Санга», а также встречу азиатской Лиги чемпионов («Мельбурн Сити» — «Соннам Дрэгонз»).

36-летняя судья призналась, что чувствует гордость и ответственность накануне такого важного дебюта.

«Чувствую себя в долгу перед другими женщинами-арбитрами, которые проложили путь в мужской футбол. Если бы не они, я бы не попала в Катар. Я не могу разрушить это доверие, это большая ответственность, и я счастлива, что она у меня есть. Судейство на ЧМ — это мечта, которую я даже не могла себе представить. Сделаю всё возможное, чтобы показать красоту футбола», — сказала Ёсими в интервью сайту ФИФА.

Судейство пришло в жизнь Ёсими случайно — попробовать себя в футбольном арбитраже её уговорила подруга. До профессиональной карьеры судьи Ямасита работала инструктором по фитнесу. Сейчас японка признаётся, что прокачивает бег, а также скорость принятия решений, чтобы на ЧМ быть в лучшей форме.

Салима Мукансанга

34-летняя Салима Мукансанга станет первым арбитром из Руанды на чемпионатах мира по футболу. Она также судила матчи ЧМ-2019 среди женских сборных, женского турнира на Олимпиаде-2020 в Токио, работала на женском Кубке Африки, а в начале этого года стала первой женщиной-арбитром, работавшей на мужском Кубке африканских наций в Камеруне.

Перед тем дебютом она призналась, что хочет стать примером.

«Мы покажем, что можем судить мужские матчи на достаточном уровне и добиться в этом успеха. Правила игры те же, мы используем VAR. Это то же самое, что женский чемпионат мира, Олимпийские игры, и это отличная возможность для меня и для других женщин».

В школе Салима мечтала играть в баскетбол, но из-за нехватки площадок в её родном городе оказалась в футболе — в старшей школе она начала судить матчи одноклассников. В университете Салима выбрала специальность «Сестринское дело и акушерство», но после окончания учёбы вернулась в футбол.

ЧМ — по её мнению — мечта каждого арбитра.

Стефани Фраппар

Стефани Фраппар — легенда профессии. Она открыла дорогу многим женщинам-судьям, став первой практически во всём.

38-летняя француженка судит с 2011 года. Она начинала как футболистка в городке Эрбле-сюр-Сен, но потом переквалифицировалась в арбитры. Её профессиональная карьера началась со второго и третьего дивизионов Франции, потом Фраппар попала в список арбитров женского ЧМ-2015 в Канаде, отработала несколько Олимпиад, а после и финал домашнего женского ЧМ в 2019 году.

Тем же летом она отсудила матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», став первой женщиной-арбитром на матчах мужских команд такого уровня.

В декабре 2020-го она получила назначение на матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и киевским «Динамо», став первой женщиной-арбитром на групповом этапе этого турнира. Затем Фраппар отработала финал Кубка Франции между «Нантом» и «Ниццей», матч отборочного турнира ЧМ-2022 между Нидерландами и Латвией и несколько игр Лиги наций. На Евро-2020 Фраппар стала первой женщиной, вошедшей в судейскую бригаду турнира, но работала лишь четвёртым арбитром. На ЧМ-2022 она едет в статусе одного из самых популярных и влиятельных арбитров мира.

Кстати, у Фраппар, как и у футболистов, был риск пропустить ЧМ-2022 из-за травмы: в матче 11-го тура французской Лиги 1 между «Ренном» и «Лионом» Стефани оказывали помощь после жёсткого столкновения с Муссой Дембеле. Она ушла в подтрибунку, из-за чего матч был приостановлен, но спустя четыре минуты вернулась на поле и возобновила игру.

В начале ноября Фраппар уверенно отработала на матче «Реал» — «Селтик» в 6-м туре группового этапа ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу» (5:1). А ЧМ-2022 — для неё новый вызов, который в том числе поможет улучшить положение женщин в самом Катаре.

«Прошло четыре года с тех пор, как я доказала, что нас оценивают по нашим навыкам, а не по полу. Чемпионат мира — действительно вершина во всех видах спорта. Это крупнейшее соревнование, я очень взволнована и очень рада принять в нём участие.