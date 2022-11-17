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1 час назад

Певица Шакира отказалась от выступления на церемонии открытия ЧМ

Газета.Ru

Колумбийская певица Шакира не будет выступать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу-2022. Об этом сообщает Marca.

Шакира объяснила отказ от выступления на открытии ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как утверждает источник, поп-дива приняла решение отказаться от выступления за несколько дней до начала турнира из-за критики Катара в вопросе прав человека. Также отмечается, что ранее от возможности выступить на церемонии открытия отказались Дуа Липа и Род Стюарт.

Шакира ранее уже имела непосредственное отношение к проведению чемпионата мира. В 2010 году ее песня стала официальным гимном турнира, который проходил в ЮАР.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Также большое количество представителей футбольной общественности высказывалось против участия сборной Ирана в предстоящем турнире.

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