Церемония открытия ЧМ 2022 по футболу: когда и где смотреть

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре, он стартует 20 ноября и завершится 18 декабря. Где и когда смотреть церемонию открытия ЧМ - читайте в материале «Рамблера».
Церемония в честь старта ЧМ начнется в воскресенье, 20 ноября, в 18:00 (по московскому времени) - за час до первой игры мундиаля (встретятся Катар и Эквадор).
Посмотреть церемонию открытия ЧМ-2022 можно будет на «Матч ТВ», трансляция стартует в 17:40 и будет доступна для просмотра только с территории РФ.
Официальным саундтреком ЧМ в Катаре стала песня Hayya Hayya (Better Together), которую исполнили американец Тринидад Кардона, нигериец Давидо и певица из Катара Айша.
Сначала сообщалось, что на церемонии открытия выступят королева болливудских танцев Нора Фатехи, американская группа Black Eyed Peas, американский рэпер Lil Baby, колумбийский реггетон-певец J Balvin, всемирно известный южнокорейский бойз-бэнд BTS, колумбийская певица Шакира и британка Дуа Липа.
Однако в последние дни музыканты начали опровергать свое участие в шоу. Это происходит на фоне кампании по бойкоту ЧМ в Катаре: противники катарского турнира говорят о нарушениях прав человека при строительстве стадионов и ударе по экологии - стадионы посреди пустыни будут кондиционированными.
14 ноября, за несколько дней до открытия ЧМ, Дуа Липа заявила, что не будет выступать на церемонии и никогда не вела переговоров об этом.
«Я буду болеть за Англию издалека и с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда страна выполнит все обещания в сфере прав человека», - подчеркнула она.
Шакира, по данным Marca, передумала выступать на церемонии всего за несколько дней до старта чемпионата мира.
Участие BTS в церемонии подтвердилось, однако в группе заявили, что выступит там лишь один из участников - Чонгук. Также на церемонии точно будет танцовщица Фатехи.
Чемпионат мира по футболу в Катаре примут восемь стадионов. Арены находятся в пяти городах - это Доха, Эр-Райян, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Лусаил.
Первая встреча группового этапа ЧМ (Катар и Эквадор) пройдет 20 ноября в 19:00 по московскому времени, 1/8 финала назначена на 3 - 6 декабря, четвертьфинал - на 9 - 10 декабря, полуфинал - на 13 - 14 декабря. Матч за третье место состоится 17 декабря, а финал проведут в воскресенье, 18 декабря.