Церемония открытия ЧМ 2022 по футболу: когда и где смотреть

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре, он стартует 20 ноября и завершится 18 декабря. Где и когда смотреть церемонию открытия ЧМ - читайте в материале «Рамблера».

Церемония открытия ЧМ-2022: дата и детали

Церемония в честь старта ЧМ начнется в воскресенье, 20 ноября, в 18:00 (по московскому времени) - за час до первой игры мундиаля (встретятся Катар и Эквадор).

Посмотреть церемонию открытия ЧМ-2022 можно будет на «Матч ТВ», трансляция стартует в 17:40 и будет доступна для просмотра только с территории РФ.

Официальным саундтреком ЧМ в Катаре стала песня Hayya Hayya (Better Together), которую исполнили американец Тринидад Кардона, нигериец Давидо и певица из Катара Айша.

Сначала сообщалось, что на церемонии открытия выступят королева болливудских танцев Нора Фатехи, американская группа Black Eyed Peas, американский рэпер Lil Baby, колумбийский реггетон-певец J Balvin, всемирно известный южнокорейский бойз-бэнд BTS, колумбийская певица Шакира и британка Дуа Липа.

Однако в последние дни музыканты начали опровергать свое участие в шоу. Это происходит на фоне кампании по бойкоту ЧМ в Катаре: противники катарского турнира говорят о нарушениях прав человека при строительстве стадионов и ударе по экологии - стадионы посреди пустыни будут кондиционированными.

14 ноября, за несколько дней до открытия ЧМ, Дуа Липа заявила, что не будет выступать на церемонии и никогда не вела переговоров об этом.

«Я буду болеть за Англию издалека и с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда страна выполнит все обещания в сфере прав человека», - подчеркнула она.

Шакира, по данным Marca, передумала выступать на церемонии всего за несколько дней до старта чемпионата мира.

Участие BTS в церемонии подтвердилось, однако в группе заявили, что выступит там лишь один из участников - Чонгук. Также на церемонии точно будет танцовщица Фатехи.

ЧМ-2022: города и группы

Чемпионат мира по футболу в Катаре примут восемь стадионов. Арены находятся в пяти городах - это Доха, Эр-Райян, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Лусаил.

Группы на ЧМ распределились таким образом:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Тунис, Дания.

Группа Е: Испания, Коста-Рика, Япония, Германия.

Группа F: Канада, Бельгия, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.