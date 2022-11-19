Состав сборной Англии на ЧМ 2022 по футболу в Катаре

Сборная Англии занимает пятое место в рейтинге FIFA и болельщики надеются, что команда отлично покажет себя на предстоящем чемпионате мира по футболу в Катаре. Каким составом английские футболисты намерены бороться за титул чемпионов мира, разбирался «Рамблер».

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Чемпионат мира по футболу в Катаре начнется 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сначала болельщиков ждут матчи группового турнира и 1/8. Затем, 9-10 декабря, пройдут четвертьфинальные матчи, а 13-14 декабря – полуфинальные. Финальный матч зрители смогут увидеть 18 декабря.

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Уникальности чемпионату мира в этом году придает то, что проходит он в конце осени и начале зимы, а не летом. Причиной такого переноса стал климат Катара, где летом настолько жарко, что проводить футбольные матчи невозможно.

Состав сборной Англии на ЧМ-2022

Команда Англии едет на Чемпионат мира в шестнадцатый раз и по результатам жеребьевки сыграет в группе B.

На позиции полузащитников сыграют Джуд Беллингем, Кэлвин Филипс, Конор Галлахер, Джордан Хендерсон, Мэйсон Маунт и Деклан Райс.

К чемпионату мира в Катаре команду готовил Гарет Саутгейт, который занимает пост главного тренера с 2016 года. Под его руководством англичане успешно преодолели квалификацию на чемпионат мира в России в 2018 году и впервые за 28 лет дошли до полуфинала. За свои заслуги Саутгейт был награжден Орденом Британской империи и является единственным в английском футболе человеком, который провел более 50 игр за сборную Англии и как игрок, и как тренер, напоминает sports.ru.

Сильные и слабые стороны команды

Чемпионат мира в Катаре начнется для английской футбольной команды 21 ноября встречей со сборной Ирана. Затем, 25 ноября, подопечные Саутгейта сыграют с командой США. А 29 ноября их ждет встреча со сборной Уэльса.

Несмотря на то, что Англия является одной из сильнейших мировых команд, побеждала она на чемпионатах мира всего лишь один раз – в 1966 году.

Одной из самых сильных сторон сборной является скоростной футбол, где много навесов и ударов. При этом Англия выигрывает всего 49% воздушных единоборств, а главное ее оружие – контратаки. Также одной из отличительных черт английской команды, которая носит прозвище «Три льва», является высокая степень значения индивидуальных действий. Игроки могут сами принимать решение об обыгрышах и ударах, если считают момент подходящим.

При этом слабой стороной команды эксперты называют защиту. Отсутствие внятной игры при позиционных атаках в центральной зоне является ахиллесовой пятой сборной и заставляет сомневаться в том, что команда Англии сможет стать чемпионом мира. Англичане могут столкнуться с проблемами уже в 1/8 финала. А вероятная игра с Францией может стать для них последней на турнире.

Лучшие игроки

В этом году в сборной Англии играет ряд звезд. Бывший главный тренер команды Свен-Еран Эрикссон возложил особые надежды на Гарри Кейна, пишет «Спорт-Экспресс».

«Он тот, кто будет забивать голы, и если он будет в хорошей форме, Англия сможет выиграть с ним чемпионат мира. Все они важные игроки, но он самый важный», - отметил он.

Также эксперты выделяют Рахима Стерлинга, которого называют главным источником создания острых моментов. Стерлинг провел за сборную 79 игр, забив 19 голов.