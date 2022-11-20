Все неиспользованное в Катаре пиво достанется победителю ЧМ

Как сообщает британский таблоид The Sun, “сухой” чемпионат мира по футболу оказался огромным кошмаром для Budweiser.

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Чтобы собрать партию пива для ЧМ в Катаре, компания опустошила склады трех своих пивоварен Лондоне, Ланкашире и Уэльсе, потом танкерами везла пиво в Доху через Средиземное море и Суэцкий канал, на что понадобилось 30 дней. В итоге, пиво прибыло как раз вовремя – когда под давлением королевской семьи Катара ФИФА объявило, что напиток под запретом, а употреблять можно только безалкогольную версию Bud Zero.

Огромный запас пива оказался неиспользованным, продать его в Катаре нельзя, везти назад накладно. Поэтому компания решила подарить все неиспользованное пиво футбольной команде, которая выиграет этот чемпионат.