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9 часов назад

Budweiser объявила, что подарит все неиспользованное пиво победителю ЧМ в Катаре

FBM.ruиещё 1

Как сообщает британский таблоид The Sun, “сухой” чемпионат мира по футболу оказался огромным кошмаром для Budweiser.

Все неиспользованное в Катаре пиво достанется победителю ЧМ
Фото: FBM.ruFBM.ru

Чтобы собрать партию пива для ЧМ в Катаре, компания опустошила склады трех своих пивоварен Лондоне, Ланкашире и Уэльсе, потом танкерами везла пиво в Доху через Средиземное море и Суэцкий канал, на что понадобилось 30 дней. В итоге, пиво прибыло как раз вовремя – когда под давлением королевской семьи Катара ФИФА объявило, что напиток под запретом, а употреблять можно только безалкогольную версию Bud Zero.

Огромный запас пива оказался неиспользованным, продать его в Катаре нельзя, везти назад накладно. Поэтому компания решила подарить все неиспользованное пиво футбольной команде, которая выиграет этот чемпионат.

Сообщается также, что ФИФА может ждать судебный иск от компании, потому что сумма спонсорской сделки составила 75 миллионов долларов, а власти Дохи может ждать судебный иск от ФИФА за нарушение соглашения.

ЧМ-2022,ЧМ по футболу,
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