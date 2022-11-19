ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 ноября

В Госдуме предрекли ЧМ-2022 в Катаре статус самого скандального в истории

Lenta.ru

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил информационный фон вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sport24.

В Госдуме предрекли ЧМ-2022 в Катаре статус самого скандального в истории
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Депутат предрек мундиалю статус самого скандального в истории.

«Вместо того, чтобы наслаждаться красивым открытием чемпионата и матчами, мы будем теперь разбираться в интригах и понимать, кто здесь прав», — рассказал Свищев.

Ранее 18 ноября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете на продажу пива на стадионах. Алкоголь будет доступен на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.

Ранее в тот же день появилась информация, что Катар подкупил восемь футболистов сборной Эквадора, чтобы команда проиграла в матче открытия чемпионата мира, который пройдет 20 ноября. Уточнялось, что страна-хозяйка мундиаля заплатила эквадорцам 7,4 миллионов долларов.

ЧМ-2022,ЧМ по футболу,Дмитрий Свищев,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители