В Госдуме предрекли ЧМ-2022 в Катаре статус самого скандального в истории

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил информационный фон вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sport24.

Депутат предрек мундиалю статус самого скандального в истории.

«Вместо того, чтобы наслаждаться красивым открытием чемпионата и матчами, мы будем теперь разбираться в интригах и понимать, кто здесь прав», — рассказал Свищев.

Ранее 18 ноября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете на продажу пива на стадионах. Алкоголь будет доступен на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.