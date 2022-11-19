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19 ноября

Месси выступит на ЧМ-2022 в позолоченных бутсах – фото

Sports.tj

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси презентовал свои новые бутсы, в которых он будет выступать на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает ESPN FC в своем твиттере.

Месси выступит на ЧМ-2022 в позолоченных бутсах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На обуви заметна стилизованное число «десять», а также позолоченная поверхность, что является вполне уместным символом для государства с Ближнего Востока. Модель бутс для знаменитого аргентинца называется «The Adidas X Messi 2022 World Cup Speedportal».

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Чемпионат мира 2022 года в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мундиале в России в финальном матче обыграла сборной Хорватии со счетом 4:2.

Подопечные Лионеля Скалони на ЧМ-2022 сыграют в группе С с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

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