Цены в фан-зоне катарского чемпионата шокировали богатых европейцев

Фан-зона катарского чемпионата, в которой в определенные часы даже позволено продавать пиво (с 19 часов до полуночи), рассчитана на сорок тысяч человек, однако цены там такие, что позволить себе находиться там смогут «не только лишь все». К примеру, пластиковый стакан пива марки «Будвайзер» (единственного, собственного говоря) стоит 12 фунтов стерлингов!