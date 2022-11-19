Функционер ФИФА на пресс-конференции в Катаре совершил каминг-аут

«С тех пор как я начал работать в ФИФА, я видел много критики в адрес Инфантино в том числе от ЛГБТ-сообщества по поводу чемпионата мира в Катаре. Но я хочу сказать, находясь здесь, что как гей я чувствую себя комфортно. Нас заверили, что на этом чемпионате мира будут рады всем», — сказал Суонсон.