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19 ноября

Функционер ФИФА на пресс-конференции в Катаре совершил каминг-аут

Газета.Ruиещё 5

Директор Международной федерации футбола (ФИФА) по связям с общественностью Брайан Суонсон в конце пресс-конференции главы организации Джанни Инфантино совершил каминг-аут. Его слова передает The Sun.

Функционер ФИФА на пресс-конференции в Катаре совершил каминг-аут
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С тех пор как я начал работать в ФИФА, я видел много критики в адрес Инфантино в том числе от ЛГБТ-сообщества по поводу чемпионата мира в Катаре. Но я хочу сказать, находясь здесь, что как гей я чувствую себя комфортно. Нас заверили, что на этом чемпионате мира будут рады всем», — сказал Суонсон.

Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на «Национальном стадионе».

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Ранее Джанни Инфантино высказался о заботе европейцев о правах рабочих-мигрантов на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Напомним, что вокруг мундиаля в Катаре было много скандалов. Самой обсуждаемой темой стала проблема мигрантов, которые были задействованы в строительстве инфраструктуры чемпионата мира. В СМИ неоднократно сообщалось о многочисленных смертельных случаях и травмах, которые получили мигранты во время работ. Со стороны многих стран звучали различные призывы. Предлагалось даже лишить Катар права проведения мундиаля. Также обсуждались права меньшинств в Катаре. Кроме того, многие годы звучали обвинения в коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира.

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