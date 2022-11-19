Функционер ФИФА на пресс-конференции в Катаре совершил каминг-аут

Директор Международной федерации футбола (ФИФА) по связям с общественностью Брайан Суонсон в конце пресс-конференции главы организации Джанни Инфантино совершил каминг-аут. Его слова передает The Sun.
«С тех пор как я начал работать в ФИФА, я видел много критики в адрес Инфантино в том числе от ЛГБТ-сообщества по поводу чемпионата мира в Катаре. Но я хочу сказать, находясь здесь, что как гей я чувствую себя комфортно. Нас заверили, что на этом чемпионате мира будут рады всем», — сказал Суонсон.
Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на «Национальном стадионе».
Ранее Джанни Инфантино высказался о заботе европейцев о правах рабочих-мигрантов на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
Напомним, что вокруг мундиаля в Катаре было много скандалов. Самой обсуждаемой темой стала проблема мигрантов, которые были задействованы в строительстве инфраструктуры чемпионата мира. В СМИ неоднократно сообщалось о многочисленных смертельных случаях и травмах, которые получили мигранты во время работ. Со стороны многих стран звучали различные призывы. Предлагалось даже лишить Катар права проведения мундиаля. Также обсуждались права меньшинств в Катаре. Кроме того, многие годы звучали обвинения в коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира.