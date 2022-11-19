Инфантино указал на двойные стандарты западных журналистов при освещении ЧМ

Западные журналисты предпочитают говорить о проблемах вокруг чемпионата мира по футболу, не обращая внимания на то, что в вопросе прав человека в Катаре был достигнут значительный прогресс. Об этом в субботу журналистам заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
В ходе подготовки к чемпионату мира в Катаре иностранные журналисты и правозащитные организации критиковали власти страны за политику в области прав трудовых мигрантов, женщин и сексуальных меньшинств.
"Сотни тысяч рабочих приезжают сюда зарабатывать, они зарабатывают в 10 раз больше, чем в своих собственных странах, и помогают своим семьям выживать. И они делают это законным способом, - сказал Инфантино. - Реформы и изменения требуют времени. Если посмотреть на то, чего мы достигли в Европе, то нам потребовалось очень много времени".
Инфантино отметил, что западные журналисты предпочитают говорить о проблемах, не обращая внимания на то, что в вопросе прав человека в Катаре был достигнут значительный прогресс.
"В наших странах на это потребовались сотни лет, везде требуется время. И способ вовлечения - это диалог, а не оскорбление. Давление - негатив, вовлечение - позитив", - добавил президент ФИФА.
"Вы думаете, что ФИФА может прийти в Англию, США или Италию и сказать, что вы должны разработать систему поддержки рабочих-мигрантов в ваших странах? Несмотря на то, что многие там работают нелегально. В Катаре рабочие-мигранты работают легально. Есть специальный фонд поддержки, который уже выплатил более $350 млн компенсации. В основном пострадавшим рабочим", - отметил Инфантино.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.