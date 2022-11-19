Инфантино указал на двойные стандарты западных журналистов при освещении ЧМ

"Сотни тысяч рабочих приезжают сюда зарабатывать, они зарабатывают в 10 раз больше, чем в своих собственных странах, и помогают своим семьям выживать. И они делают это законным способом, - сказал Инфантино. - Реформы и изменения требуют времени. Если посмотреть на то, чего мы достигли в Европе, то нам потребовалось очень много времени".