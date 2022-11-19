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19 ноября

«Вы можете распять меня»: президент ФИФА Инфантино о критике Катара

Спорт день за днемиещё 4

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о критике Катара, который организует чемпионата мира 2022.

«Вы можете распять меня»: президент ФИФА о критике Катара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если вы собираетесь кого-то критиковать, то не критикуйте игроков, тренеров. Вы хотите кого-то критиковать? Критикуйте меня. Вы можете распять меня. Я здесь для этого. Не критикуйте Катар. Пусть люди наслаждаются чемпионатом мира», – цитирует Инфантино спортивный журналист Джеймс Олли.

Мундиаль впервые в истории состоится осенью и зимой. Также первенство планеты ни разу не проводилось на аравийском полуострове.

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В матче открытия сборная Катара сыграет с Эквадором. Встреча состоится завтра, 20 ноября. Игра станет дебютной для арабской команды на главном турнире планеты, на который коллектив Феликса Санчеса Баса квалифицировался на правах хозяина мундиаля.

В рейтинге ФИФА Катар занимает 50-ю строчку, что является самым низким рейтингом среди стран участниц чемпионата мира.

ЧМ-2022,Феликс Санчес,Джанни Инфантино,
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