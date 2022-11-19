«Вы можете распять меня»: президент ФИФА о критике Катара

«Если вы собираетесь кого-то критиковать, то не критикуйте игроков, тренеров. Вы хотите кого-то критиковать? Критикуйте меня. Вы можете распять меня. Я здесь для этого. Не критикуйте Катар. Пусть люди наслаждаются чемпионатом мира», – цитирует Инфантино спортивный журналист Джеймс Олли.