«Вы можете распять меня»: президент ФИФА о критике Катара

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о критике Катара, который организует чемпионата мира 2022.
«Если вы собираетесь кого-то критиковать, то не критикуйте игроков, тренеров. Вы хотите кого-то критиковать? Критикуйте меня. Вы можете распять меня. Я здесь для этого. Не критикуйте Катар. Пусть люди наслаждаются чемпионатом мира», – цитирует Инфантино спортивный журналист Джеймс Олли.
Мундиаль впервые в истории состоится осенью и зимой. Также первенство планеты ни разу не проводилось на аравийском полуострове.
В матче открытия сборная Катара сыграет с Эквадором. Встреча состоится завтра, 20 ноября. Игра станет дебютной для арабской команды на главном турнире планеты, на который коллектив Феликса Санчеса Баса квалифицировался на правах хозяина мундиаля.
В рейтинге ФИФА Катар занимает 50-ю строчку, что является самым низким рейтингом среди стран участниц чемпионата мира.