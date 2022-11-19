ФИФА пригласила почетного президента Российского футбольного союза посетить ЧМ в Катаре

"Я буду на чемпионате мира в Катаре. Еду бесплатно по приглашению ФИФА, как почетный член организации. Мне все оплачивают — дорогу, проживание и питание. Болеть ни за кого не буду. Буду испытывать ностальгию по чемпионату мира в России", — цитирует Колоскова Sport24.