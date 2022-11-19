ФИФА пригласила почетного президента Российского футбольного союза посетить ЧМ в Катаре

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила его посетить чемпионат мира в Катаре.
"Я буду на чемпионате мира в Катаре. Еду бесплатно по приглашению ФИФА, как почетный член организации. Мне все оплачивают — дорогу, проживание и питание. Болеть ни за кого не буду. Буду испытывать ностальгию по чемпионату мира в России", — цитирует Колоскова Sport24.
Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на "Национальном стадионе". Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
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