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19 ноября

ФИФА пригласила почетного президента Российского футбольного союза посетить ЧМ в Катаре

Газета.Ruиещё 1

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила его посетить чемпионат мира в Катаре.

ФИФА пригласила почетного президента Российского футбольного союза посетить ЧМ в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я буду на чемпионате мира в Катаре. Еду бесплатно по приглашению ФИФА, как почетный член организации. Мне все оплачивают — дорогу, проживание и питание. Болеть ни за кого не буду. Буду испытывать ностальгию по чемпионату мира в России", — цитирует Колоскова Sport24.

Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на "Национальном стадионе". Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее старший брат чемпиона Bellator в полутяжелом весе российского бойца смешанных единоборств (ММА) Вадима Немкова Виктор Немков дал родственнику совет, как потратить с умом $1 млн, полученный за победу над американцем Кори Андерсоном. Вадим Немков взял верх над Андерсоном на турнире Bellator 288 в Чикаго. Судьи присудили бойцу победу единогласно.

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