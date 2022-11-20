ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
14 часов назад

Деменко: «Россия могла бы побороться на чемпионате мира»

Евро-футбол.Руиещё 3

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко предположил, как могла бы выступить сборная России на предстоящем чемпионате мира в Катаре, если бы туда попала.

Деменко: «Россия могла бы побороться на чемпионате мира»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Шансы побороться были бы, но судить сложно, ведь сейчас мы играем только товарищеские матчи, Карпин просматривает молодёжь на перспективу», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах, поэтому сейчас наша национальная команда проводит лишь товарищеские встречи. Четыре года назад сборная России сумела дойти до четвертьфинала домашнего мундиаля, где только в серии пенальти уступила Хорватии, впоследствии дошедшей до финала мирового первенства.

ЧМ-2022,Футбол,Максим Деменко,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители