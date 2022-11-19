Президент ФИФА: болельщики смогут обойтись без пива на стадионе

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что с болельщиками не случится ничего страшного, если они три часа будут лишены доступа к алкогольному пиву. Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что ФИФА объявило о запрете продажи алкогольного пива на стадионах 18 ноября, в пятницу, за два дня до старта чемпионата мира в Катаре. Запрет не был распространен на безалкогольные напитки.

«Лично я думаю, что, если три часа в день вы не сможете пить пиво, вы выживете», - подчеркнул Инфантино.

Он напомнил, что запреты на продажу пива на стадионах действуют также во Франции, Испании и Шотландии.