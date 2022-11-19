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19 ноября

Президент ФИФА заявил, что болельщики «выживут без пива» на ЧМ-2022

Илья Родин

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что с болельщиками не случится ничего страшного, если они три часа будут лишены доступа к алкогольному пиву. Об этом пишет РБК.

Президент ФИФА: болельщики смогут обойтись без пива на стадионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ФИФА объявило о запрете продажи алкогольного пива на стадионах 18 ноября, в пятницу, за два дня до старта чемпионата мира в Катаре. Запрет не был распространен на безалкогольные напитки.

«Лично я думаю, что, если три часа в день вы не сможете пить пиво, вы выживете», - подчеркнул Инфантино.

Он напомнил, что запреты на продажу пива на стадионах действуют также во Франции, Испании и Шотландии.

Катар запретил продажу пива на стадионах за два дня до ЧМ

Ранее сообщалось, что бокал алкогольного напитка объемом 0,5 л обойдется болельщикам в 50 катарских реалов (свыше 800 рублей).

ЧМ-2022,Футбол,Джанни Инфантино,
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