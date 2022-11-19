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19 ноября

Стала известна самая дорогая сборная на чемпионате мира-2022

Lenta.ru

У сборной Англии самый дорогой состав среди участников чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом стало известно Международному центру спортивных исследований (CIES).

Стала известна самая дорогая сборная на чемпионате мира-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоимость всех игроков команды составляет 1,499 миллиарда евро. На втором месте расположилась Бразилия, цена игроков которой составляет 1,455 миллиарда евро. Третье место занимает Франция (1,337 миллиарда), четвертое — Испания (1,201 миллиарда), пятое — Португалия (1,154 миллиарда).

18 ноября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете на продажу пива на стадионах. Алкоголь будет доступен на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября до 18 декабря. Сборная Англии сыграет на групповом этапе с Ираном, США и Уэльсом.

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