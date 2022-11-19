На чемпионате мира в Катаре выступят российские фигуристы

"Скорее всего, наши деятели культуры и спорта будут задействованы в мероприятиях чемпионата мира, - отметил Сорокин. - У нас много исполнителей, мы часть мирового культурного сообщества, скорее всего, будут не только наши артисты балета на льду, но и другие исполнители. Это вполне могут быть ди-джеи и исполнители, чемпионат мира был у нас, будет обеспечено некое культурное наследие. Здесь очень много площадок для просмотра матчей, фан-зон. Если у нас была одна фан-зона в каждом городе, то здесь их около 15 в разных уголках Дохи".