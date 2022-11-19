На чемпионате мира в Катаре выступят российские фигуристы

Российские фигуристы могут выступить на одной из фан-зон чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом ТАСС в субботу сообщил консультант оргкомитета по подготовке чемпионата мира 2022 года Алексей Сорокин.
"Есть фан-зона под названием Hayya, там будет установлен лед, - сказал Сорокин. - И ожидаются различные постановки, балет на льду в том числе, кроме прочее, ожидается выступление и российских фигуристов. Как в обычном балете, так и в балете на льду. Мы все-таки в числе лидирующих, поэтому как же без наших фигуристов".
"Фан-зона будет работать, насколько мне известно, весь период чемпионата мира. Это одна из нескольких фан-зон, но ее отличие в том, что там будут постановки ледовых шоу. В них ожидается участие и российских фигуристов. Не знаю, касается ли это действующих фигуристов", - добавил собеседник агентства.
Сорокин также отметил, что также могут быть задействованы деятели культуры и спорта России.
"Скорее всего, наши деятели культуры и спорта будут задействованы в мероприятиях чемпионата мира, - отметил Сорокин. - У нас много исполнителей, мы часть мирового культурного сообщества, скорее всего, будут не только наши артисты балета на льду, но и другие исполнители. Это вполне могут быть ди-джеи и исполнители, чемпионат мира был у нас, будет обеспечено некое культурное наследие. Здесь очень много площадок для просмотра матчей, фан-зон. Если у нас была одна фан-зона в каждом городе, то здесь их около 15 в разных уголках Дохи".
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.