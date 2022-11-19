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19 ноября

Фан-зона ЧМ-2022 в Катаре не смогла вместить всех болельщиков

Газета.Ru

Организаторы чемпионата мира в Катаре открыли фан-зону в Парке Аль Бидда, вмещающую около 40 тыс. болельщиков.

Фан-зона ЧМ-2022 в Катаре не смогла вместить всех болельщиков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации «Матч ТВ», не все желающие смогли попасть на территорию фан-зоны, так как она была переполнена.

Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на «Национальном стадионе».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Отметим, что подопечные Карпина должны заняли второе место в квалификации на чемпионат мира. Российские футболисты должны были провести стыковой матч против сборной Польши, но матч так и не был сыгран из-за бана российского спорта.

Ранее российский арбитр Сергей Карасев выразил мнение, что его международная карьера завершена.

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