Фан-зона ЧМ-2022 в Катаре не смогла вместить всех болельщиков

Организаторы чемпионата мира в Катаре открыли фан-зону в Парке Аль Бидда, вмещающую около 40 тыс. болельщиков.

По информации «Матч ТВ», не все желающие смогли попасть на территорию фан-зоны, так как она была переполнена.

Чемпионат мира стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч пройдет на «Национальном стадионе».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Отметим, что подопечные Карпина должны заняли второе место в квалификации на чемпионат мира. Российские футболисты должны были провести стыковой матч против сборной Польши, но матч так и не был сыгран из-за бана российского спорта.