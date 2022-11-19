Бензема получил травму на тренировке сборной Франции

Форвард национальной команды Франции Карим Бензема досрочно завершил тренировку из-за обострения травмы. Об этом сообщает RMC Sport.

До этого звездный нападающий тренировался в индивидуальном порядке, а сегодня вышел в общей группе.

На групповом этапе Франция, которая является действующим обладателем Кубка мира, сыграет с командами Австралии, Дании и Туниса.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.