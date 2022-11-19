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19 ноября

Бензема досрочно завершил тренировку сборной Франции из-за травмы

Газета.Ruиещё 3

Форвард национальной команды Франции Карим Бензема досрочно завершил тренировку из-за обострения травмы. Об этом сообщает RMC Sport.

Бензема получил травму на тренировке сборной Франции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

До этого звездный нападающий тренировался в индивидуальном порядке, а сегодня вышел в общей группе.

На групповом этапе Франция, которая является действующим обладателем Кубка мира, сыграет с командами Австралии, Дании и Туниса.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.

Ранее Бензема заявил, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который является его бывшим одноклубником, не поздравил его с получением «Золотого мяча».

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