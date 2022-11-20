Дешам прокомментировал травму Бензема

«Очень печальная новость, мне обидно за Карима, для которого этот чемпионат мира был великой целью. Ещё один болезненный удар по нашей сборной, но я по-прежнему уверен в силе своей команды. Мы сделаем всё возможное, чтобы справиться с трудным вызовом, который нам предстоит», – заявил Дешам.