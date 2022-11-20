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14 часов назад

Петржела: «Россия вышла бы в плей-офф чемпионата мира»

Евро-футбол.Ру

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как далеко смогла бы пройти сборная России на предстоящем чемпионате мира, если бы принимала в нём участие.

Петржела: «Россия вышла бы в плей-офф чемпионата мира»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По мнению чешского специалиста, россиянам по силам было бы попасть в плей-офф мундиаля, так как наша национальная команда имеет в своём составе качественных футболистов и хорошего наставника в лице Валерия Карпина.

«Примерно зная уровень игроков и учитывая, что Карпин — хороший тренер, можно сказать, что сборная России вышла бы в плей-офф. А дальше всё зависело бы от того, с кем им предстояло бы играть», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, что в этом году чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Стартовая игра турнира между хозяевами мундиаля и сборной Эквадора состоится уже сегодня. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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