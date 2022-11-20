Петржела: «Россия вышла бы в плей-офф чемпионата мира»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как далеко смогла бы пройти сборная России на предстоящем чемпионате мира, если бы принимала в нём участие.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

По мнению чешского специалиста, россиянам по силам было бы попасть в плей-офф мундиаля, так как наша национальная команда имеет в своём составе качественных футболистов и хорошего наставника в лице Валерия Карпина.

«Примерно зная уровень игроков и учитывая, что Карпин — хороший тренер, можно сказать, что сборная России вышла бы в плей-офф. А дальше всё зависело бы от того, с кем им предстояло бы играть», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».