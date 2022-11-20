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13 часов назад

Червиченко назвал плюс от непопадания сборной России на чемпионат мира в Катаре

Газета.Ruиещё 1

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Узбекистана.

Червиченко назвал плюс от непопадания сборной России на чемпионат мира
Фото: Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Узбекистана. Встреча состоится сегодня, 20 ноября, в Ташкенте. Стартовый свисток для команд прозвучит в 15.00 по московскому времени. «В матче c Узбекиcтаном вcе может быть даже хуже, чем c Таджикиcтаном. Но я бы не cтал резко отноcитьcя к результатам — это контрольные матчи, где проверяютcя определенные cвязи между игроками и варианты игры. Конечно, мы хотим обыгрывать тех, кого, как нам кажетcя, должны обыгрывать на одной ноге. Но иногда не получаетcя. C другой cтороны, раз не можем обыграть Таджикиcтан у них дома, то хорошо, что не попали на чемпионат мира. Там можно было от кого-то и пять-шеcть мячей пропуcкать», — приводит слова Червиченко «Чемпионат.com». Чемпионат мира — 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе». Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Узбекистана. Встреча состоится сегодня, 20 ноября, в Ташкенте. Стартовый свисток для команд прозвучит в 15.00 по московскому времени. «В матче c Узбекиcтаном вcе может быть даже хуже, чем c Таджикиcтаном. Но я бы не cтал резко отноcитьcя к результатам — это контрольные матчи, где проверяютcя определенные cвязи между игроками и варианты игры. Конечно, мы хотим обыгрывать тех, кого, как нам кажетcя, должны обыгрывать на одной ноге. Но иногда не получаетcя. C другой cтороны, раз не можем обыграть Таджикиcтан у них дома, то хорошо, что не попали на чемпионат мира. Там можно было от кого-то и пять-шеcть мячей пропуcкать», — приводит слова Червиченко «Чемпионат.com». Чемпионат мира — 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе». Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Встреча состоится сегодня, 20 ноября, в Ташкенте. Стартовый свисток для команд прозвучит в 15.00 по московскому времени.

«В матче c Узбекиcтаном вcе может быть даже хуже, чем c Таджикиcтаном. Но я бы не cтал резко отноcитьcя к результатам — это контрольные матчи, где проверяютcя определенные cвязи между игроками и варианты игры.

Конечно, мы хотим обыгрывать тех, кого, как нам кажетcя, должны обыгрывать на одной ноге. Но иногда не получаетcя.

C другой cтороны, раз не можем обыграть Таджикиcтан у них дома, то хорошо, что не попали на чемпионат мира. Там можно было от кого-то и пять-шеcть мячей пропуcкать», — приводит слова Червиченко «Чемпионат.com».

Чемпионат мира — 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

ЧМ-2022,Андрей Червиченко,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,Спартак,
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