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13 часов назад

Стало известно, сколько россиян планируют посетить чемпионат мира в Катаре

Майк Габриелян

Стало известно, что тысячи россиян посетят Чемпионат мира — 2022 по футболу в Катаре. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник в посольстве России.

Общее количество граждан РФ, планирующих посетить стадионы страны в дни мирового первенства - 4 918. Таковы данные Верховного комитета Катара.

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Непосредственно из России поступили 4 222 заявки на оформление Hayya Card. Это катарский паспорт болельщика – персонифицированный документ, выдаваемый каждому зрителю на ЧМ-2022.

Кроме того, карту оформили 696 резидентов Катара, являющихся гражданами РФ.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах страны.

Сборная России по политическим мотивам была отстранена от участия в чемпионате мира. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА).

Ранее главный тренер сборной России Валерй Карпин рассказал, что его поддерживают испанские коллеги, и говорят, что спорт должен быть вне политики.

ЧМ-2022,Футбол,Видео,СБОРНАЯ РОССИИ,
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