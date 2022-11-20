Стало известно, что тысячи россиян посетят Чемпионат мира — 2022 по футболу в Катаре. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник в посольстве России.
Общее количество граждан РФ, планирующих посетить стадионы страны в дни мирового первенства - 4 918. Таковы данные Верховного комитета Катара.
Непосредственно из России поступили 4 222 заявки на оформление Hayya Card. Это катарский паспорт болельщика – персонифицированный документ, выдаваемый каждому зрителю на ЧМ-2022.
Кроме того, карту оформили 696 резидентов Катара, являющихся гражданами РФ.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах страны.
Сборная России по политическим мотивам была отстранена от участия в чемпионате мира. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА).
Ранее главный тренер сборной России Валерй Карпин рассказал, что его поддерживают испанские коллеги, и говорят, что спорт должен быть вне политики.