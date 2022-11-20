Эксперты подсчитали призовой фонд ЧМ-2022 в Катаре

Эксперты назвали призовой фонд чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре.

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Церемония открытия 22-го чемпионата мира по футболу пройдет на стадионе «Эль Байт» 20 ноября. Впервые в истории планетарное первенство примет Катар. Перед стартом ЧМ-2022 журналисты РБК представили некоторые статистические данные. Эксперты подсчитали, что призовой фонд планетарного первенства в Катаре составит 440 миллионов долларов. Победитель чемпионата мира заработает 42 миллиона долларов.

Самым дорогим футболистом турнира является нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Киллиан Мбаппе. Его трансферная стоимость составляет 166 миллионов долларов.