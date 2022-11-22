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10 часов назад

Нурмагомедов назвал фаворитов чемпионата мира-2022 по футболу

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об участниках чемпионата мира по футболу 2022 года. Его слова приводит «Чемпионат».

Нурмагомедов назвал фаворитов чемпионата мира-2022 по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нурмагомедов назвал фаворитами мундиаля сборные Англии, Бразилии и Нидерландов.

«Есть еще Аргентина, Франция, Испания, Хорватия, Бельгия и Германия. Все эти команды очень хороши, но я выбрал три, так что давайте посмотрим, как все сложится», — добавил он.

Ранее о претендентах на победу высказался форвард сборной Аргентины Лионель Месси. По его мнению, лучшими являются команды Бразилии, Франции и Англии.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.

ЧМ-2022,Хабиб Нурмагомедов,Лионель Месси,СБОРНАЯ РОССИИ,
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