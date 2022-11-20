Канчельскис заявил, что мировому футболу «начхать» на отсутствие России

«Мы заложники политической ситуации. Чемпионат мира — праздник футбола. Жаль, что российских болельщиков лишили этого праздника. Лишили даже возможности побороться за попадание туда.



Но это было очень предсказуемо. Надо быть готовыми, что на чемпионат мира — 2026 нас тоже не допустят. Мировому футболу начхать на отсутствие России, наше отсутствие никто даже не заметит», — приводит слова Канчельскиса Sport24.