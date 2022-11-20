Канчельскис заявил, что мировому футболу «начхать» на отсутствие России

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался об отсутствии национальной команды среди частников чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Мы заложники политической ситуации. Чемпионат мира — праздник футбола. Жаль, что российских болельщиков лишили этого праздника. Лишили даже возможности побороться за попадание туда.
Но это было очень предсказуемо. Надо быть готовыми, что на чемпионат мира — 2026 нас тоже не допустят. Мировому футболу начхать на отсутствие России, наше отсутствие никто даже не заметит», — приводит слова Канчельскиса Sport24.
Чемпионат мира — 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят чемпионат мира — 2022.
17 ноября подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0), Сегодня, 20 ноября, национальная команда проведет товарищеский матч против Узбекистана. Стартовый свисток для команд прозвучит в 15.00 по московскому времени.