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11 часов назад

Канчельскис заявил, что мировому футболу "начхать" на отсутствие России

Газета.Ru

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался об отсутствии национальной команды среди частников чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Канчельскис заявил, что мировому футболу «начхать» на отсутствие России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы заложники политической ситуации. Чемпионат мира — праздник футбола. Жаль, что российских болельщиков лишили этого праздника. Лишили даже возможности побороться за попадание туда.

Но это было очень предсказуемо. Надо быть готовыми, что на чемпионат мира — 2026 нас тоже не допустят. Мировому футболу начхать на отсутствие России, наше отсутствие никто даже не заметит», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Чемпионат мира — 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят чемпионат мира — 2022.

17 ноября подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0), Сегодня, 20 ноября, национальная команда проведет товарищеский матч против Узбекистана. Стартовый свисток для команд прозвучит в 15.00 по московскому времени.

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