Более 40 тысяч болельщиков посетили открытие фан-зоны ЧМ-2022 в Катаре

Более 40 тысяч человек побывали на открытии фан зоны чемпионата мира 2022 в парке Аль Бидда в Дохе, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Официальная фан зона FIFA Fan Festival начала работу в субботу. Мероприятия стартовали спустя три часа после открытия, и к этому моменту фан зона была переполнена, из за чего не все желающие смогли попасть внутрь. Для посетителей выступили диджеи, запустили фейерверк, был исполнен гимн фан фестиваля.

Фан зона будет открыта на протяжении всего чемпионата мира. Для болельщиков в прямом эфире на больших экранах будут транслироваться все матчи турнира, будут выступать всемирно известные артисты.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября и завершится 18 декабря.