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10 часов назад

На чемпионате мире в Катаре исполнят «Калинку» и «Катюшу»

Спорт день за днемиещё 2

Сербский журналист Зоран Ивкович сообщил, что сербские и российские болельщики исполнят «Катюшу» и «Калинку» на чемпионате мира в Катаре, финальная часть которого стартовала 20 ноября.

На чемпионате мире в Катаре исполнят «Калинку» и «Катюшу»
Фото: EPA / VOSTOCK PhotoEPA / VOSTOCK Photo

В турнире принимает участие сборная Сербии. Российская команда была исключена из соревнований в марте.

«Вся атмосфера Катара производит странные впечатления. Однако сербы и русские обязательно встретятся и объединятся на одном из матчей этого чемпионата мира. Назло НАТО и всем санкциям мы вместе будем петь «Калинку» и «Катюшу», — приводит слова Ивковича Sport 24.

В ноябре в «Россотрудничестве» призвали болеть за сборную Сербии на чемпионате мира-2022.

Сербская команда выступает в группе G со сборными Бразилии, Камеруна и Швейцарии. Первый матч сербов пройдёт 24 ноября. Соперником команды будут бразильцы.

Финал чемпионата мира в Катаре пройдёт 18 декабря.

ЧМ-2022,Футбол,Россотрудничество,НАТО,
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