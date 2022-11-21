На чемпионате мире в Катаре исполнят «Калинку» и «Катюшу»

Сербский журналист Зоран Ивкович сообщил, что сербские и российские болельщики исполнят «Катюшу» и «Калинку» на чемпионате мира в Катаре, финальная часть которого стартовала 20 ноября.
В турнире принимает участие сборная Сербии. Российская команда была исключена из соревнований в марте.
«Вся атмосфера Катара производит странные впечатления. Однако сербы и русские обязательно встретятся и объединятся на одном из матчей этого чемпионата мира. Назло НАТО и всем санкциям мы вместе будем петь «Калинку» и «Катюшу», — приводит слова Ивковича Sport 24.
В ноябре в «Россотрудничестве» призвали болеть за сборную Сербии на чемпионате мира-2022.
Сербская команда выступает в группе G со сборными Бразилии, Камеруна и Швейцарии. Первый матч сербов пройдёт 24 ноября. Соперником команды будут бразильцы.
Финал чемпионата мира в Катаре пройдёт 18 декабря.