На чемпионате мире в Катаре исполнят «Калинку» и «Катюшу»

«Вся атмосфера Катара производит странные впечатления. Однако сербы и русские обязательно встретятся и объединятся на одном из матчей этого чемпионата мира. Назло НАТО и всем санкциям мы вместе будем петь «Калинку» и «Катюшу», — приводит слова Ивковича Sport 24.