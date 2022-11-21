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15 часов назад

Главный тренер сборной Сенегала прокомментировал отсутствие в команде Садио Мане

Чемпионат.comиещё 6

Главный тренер сборной Сенегала по футболу Алиу Сиссе прокомментировал потерю нападающего Садио Мане из-за травмы.

"Здоровье важнее": главный тренер Сенегала об отсутствии Мане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Прежде всего, мне жаль самого Садио. Но также мне обидно за национальную команду, но, конечно, его здоровье важнее. Безусловно, мы не будем скрывать важность Садио Мане для сенегальской команды. Он очень важен, тренер строит свою команду вокруг лу

Но у нас есть группа игроков, в которую входят как опытные, так и молодые футболисты. Они все готовы усилить игру. Раньше нам приходилось играть матчи без Садио Мане», — приводит слова наставника Сенегала с предматчевой пресс-конференции The National News.

Напомним, Садио Мане получил травму в одном из матчей за мюнхенскую «Баварию». В прессе ходили слухи, что форвард сможет восстановиться к началу мундиаля в Катаре, но в итоге стало известно, что футболист не сыграет на турнире.

Сборная Сенегала сыграет первый матч на чемпионате мира в Катаре уже сегодня, 21 ноября. Соперником африканской команды станет сборная Нидерландов. Начало встречи в 19:00 мск.

ЧМ-2022,Садио Мане,
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