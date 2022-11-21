"Здоровье важнее": главный тренер Сенегала об отсутствии Мане

«Прежде всего, мне жаль самого Садио. Но также мне обидно за национальную команду, но, конечно, его здоровье важнее. Безусловно, мы не будем скрывать важность Садио Мане для сенегальской команды. Он очень важен, тренер строит свою команду вокруг лу