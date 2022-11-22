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7 часов назад

Хави: «Месси будет делать разницу на ЧМ-2022»

Евро-футбол.Руиещё 2

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

Хави: «Месси будет делать разницу на ЧМ-2022»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Сейчас Месси выглядит сильным как никогда. Думаю, он будет делать разницу на мундиале. Тренерский штаб сборной Аргентины отлично поработал с командой. Они должны дойти минимум до полуфинала или фи

Для меня Месси – лучший в истории футбола наравне с Марадоной и Пеле. И без разницы, выиграет он чемпионат мира или нет», - передает слова испанского специалиста Sport.es.

В эти минуты сборная Аргентины проводит первый матч на ЧМ-2022. После первого тайма «альбиселесте» обыгрывают Саудовскую Аравию (1:0) благодаря голу Месси с пенальти.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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