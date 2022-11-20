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8 часов назад

DFB опасается бана Нойера за повязку One Love против дискриминации

Sports.ru

В Немецком футбольном союзе (DFB) опасаются дисквалификации Мануэля Нойера.

DFB опасается бана Нойера за повязку One Love против дискриминации
Фото: Sports.ruSports.ru

Связано это с тем, что вратарь сборной Германии собирается носить капитанскую повязку One Love против дискриминации в матчах ЧМ-2022.

В DFB опасается, что судьи будут действовать в соответствии с регламентом, так как повязка не согласована с ФИФА.

Нойера могут наказать желтой карточкой прямо перед первым матчем против Японии. За вторую желтую ему грозила бы одноматчевая дисквалификация.

Напомним, многие сборные собираются использовать капитанскую повязку One Love в знак протеста против всех видов дискриминации. Сообщалось, что ФИФА может оштрафовать эти команды.

ЧМ-2022,Футбол,Мануэль Нойер,
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