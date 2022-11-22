Эриксен выйдет в стартовом составе сборной Дании на матч с Тунисом

Полузащитник, который перенес сердечный приступ в матче Евро-2020, вновь выйдет на поле.
Сборные Дании и Туниса назвали стартовые составы на матч первого тура группы D чемпионата мира-2022.
Дания: К. Шмейхель, Андерсен, Кьяер, А. Кристенсен, Мехле, Дилейни, Эриксен, Р. Кристенсен, Хейбьерг, Сков Ольсен, Дольберг.
Тунис: Дамен, Тальби, Мерия, Бронн, Лайдуни, Скири, Дрегер, Абди, Мсакни, Жебали, Бен Слиманею
Начало матча в 16:00 по московскому времени
В группе D также выступают сборные Франции и Австралии, которые также сыграют 22 ноября. Начало матча в 22:00.