Эриксен выйдет в стартовом составе сборной Дании на матч с Тунисом

Полузащитник, который перенес сердечный приступ в матче Евро-2020, вновь выйдет на поле.

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Сборные Дании и Туниса назвали стартовые составы на матч первого тура группы D чемпионата мира-2022.

Дания: К. Шмейхель, Андерсен, Кьяер, А. Кристенсен, Мехле, Дилейни, Эриксен, Р. Кристенсен, Хейбьерг, Сков Ольсен, Дольберг.

Тунис: Дамен, Тальби, Мерия, Бронн, Лайдуни, Скири, Дрегер, Абди, Мсакни, Жебали, Бен Слиманею

Начало матча в 16:00 по московскому времени