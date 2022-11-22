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5 часов назад

Эриксен выйдет в стартовом составе сборной Дании на матч с Тунисом

Советский спортиещё 2

Полузащитник, который перенес сердечный приступ в матче Евро-2020, вновь выйдет на поле.

Эриксен выйдет в стартовом составе сборной Дании на матч с Тунисом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сборные Дании и Туниса назвали стартовые составы на матч первого тура группы D чемпионата мира-2022.

Дания: К. Шмейхель, Андерсен, Кьяер, А. Кристенсен, Мехле, Дилейни, Эриксен, Р. Кристенсен, Хейбьерг, Сков Ольсен, Дольберг.

Тунис: Дамен, Тальби, Мерия, Бронн, Лайдуни, Скири, Дрегер, Абди, Мсакни, Жебали, Бен Слиманею

Начало матча в 16:00 по московскому времени

В группе D также выступают сборные Франции и Австралии, которые также сыграют 22 ноября. Начало матча в 22:00.

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