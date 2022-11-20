ФИФА вернула символ ЧМ-2018 Забиваку в список талисманов чемпионатов мира

ФИФА приняла решение вернуть волка Забиваку в список талисманов ЧМ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Ранее российский талисман 2018 года был удален из презентационного ролика ЧМ 2022 подрядчиком изготовителем видео по просьбе ФИФА.

Однако теперь он появился на плакатах на улицах катарской столицы – Дохи.

Сообщается, что «с большой долей вероятности» Забивака поучаствует в церемонии открытия чемпионата, которая состоится сегодня, 20 ноября.

Турнир продлится до 20 ноября. Матчи примут пять городов Катара. Финальный поединок пройдет на «Национальном стадионе».

Российская национальная команда по политическим мотивам была отстранена от участия Международной федерацией футбола (ФИФА).