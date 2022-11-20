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8 часов назад

В Катаре началась церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу

Матч ТВ

В Катаре началась церемония открытия 22 го чемпионата мира по футболу.

В Катаре началась церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Церемония открытия ЧМ 2022 проходит в воскресенье на стадионе «Эль Байт» (Эль Хаур), вмещающем 60 тысяч зрителей. Там же после церемонии пройдет первый матч чемпионата мира. В рамках группы А встретятся Катар и Эквадор, начало — в 19:00 мск.

В рамках церемонии состоится парад талисманов чемпионатов мира, где выступит маскот ЧМ 2018 в России волк Забивака.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Футбол,
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