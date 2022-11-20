В Катаре началась церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу

В Катаре началась церемония открытия 22 го чемпионата мира по футболу.

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Церемония открытия ЧМ 2022 проходит в воскресенье на стадионе «Эль Байт» (Эль Хаур), вмещающем 60 тысяч зрителей. Там же после церемонии пройдет первый матч чемпионата мира. В рамках группы А встретятся Катар и Эквадор, начало — в 19:00 мск.

В рамках церемонии состоится парад талисманов чемпионатов мира, где выступит маскот ЧМ 2018 в России волк Забивака.