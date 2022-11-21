МАГАТЭ помогает Катару обеспечить ядерную безопасность во время ЧМ

ВЕНА, 21 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сотрудничает с Катаром для предотвращения инцидентов в сфере ядерной безопасности во время чемпионата мира по футболу. Об этом агентство сообщило в понедельник.

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"В преддверии чемпионата мира по футболу этого года МАГАТЭ помогло Катару включить меры ядерной безопасности в общие планы, разработанные для решения проблем в сфере безопасности при проведении столь масштабного мероприятия", - говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, футбольные фанаты "имеют право посещать игры в Катаре, не беспокоясь о вопросах ядерной безопасности". На время мероприятия агентство передало Катару более 120 дозиметров, а также провело необходимое обучение, в том числе по мерам реагирования на инциденты с ядерной безопасностью.