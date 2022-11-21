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8 часов назад

В МАГАТЭ сообщили, что помогают Катару обеспечить ядерную безопасность во время ЧМ

ТАССиещё 1

ВЕНА, 21 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сотрудничает с Катаром для предотвращения инцидентов в сфере ядерной безопасности во время чемпионата мира по футболу. Об этом агентство сообщило в понедельник.

МАГАТЭ помогает Катару обеспечить ядерную безопасность во время ЧМ
Фото: FIFAFIFA

"В преддверии чемпионата мира по футболу этого года МАГАТЭ помогло Катару включить меры ядерной безопасности в общие планы, разработанные для решения проблем в сфере безопасности при проведении столь масштабного мероприятия", - говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, футбольные фанаты "имеют право посещать игры в Катаре, не беспокоясь о вопросах ядерной безопасности". На время мероприятия агентство передало Катару более 120 дозиметров, а также провело необходимое обучение, в том числе по мерам реагирования на инциденты с ядерной безопасностью.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Катар стал первой арабской страной, получившей право провести чемпионат мира по футболу. В государстве с населением около 2,5 млн человек во время ЧМ ожидают приезда около 1,5 млн болельщиков.

ЧМ-2022,МАГАТЭ,
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