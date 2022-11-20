Эннер Валенсия забил первый мяч на чемпионате мира по футболу 2022 года. Матч между командами Катара и Эквадора проходит на стадионе "Эль-Байт" в катарском городе Эль-Хаур.

Валенсия отличился на 16-й минуте, реализовав пенальти. На третьей минуте он же забил мяч в ворота катарской сборной, но арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда после вмешательства видеоассистента рефери (VAR). На данный момент счет 1:0 в пользу команды Эквадора.