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6 часов назад

Футболист сборной Эквадора Валенсия забил первый гол на чемпионате мира 2022 года

ТАССиещё 1

Эннер Валенсия забил первый мяч на чемпионате мира по футболу 2022 года. Матч между командами Катара и Эквадора проходит на стадионе "Эль-Байт" в катарском городе Эль-Хаур.

Валенсия отличился на 16-й минуте, реализовав пенальти. На третьей минуте он же забил мяч в ворота катарской сборной, но арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда после вмешательства видеоассистента рефери (VAR). На данный момент счет 1:0 в пользу команды Эквадора.

Сборные Катара и Эквадора выступают в группе A. Вместе с ними в квартете также играют команды Нидерландов и Сенегала, которые проведут свой матч первого тура 21 ноября, начало - в 19:00 мск.

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