Сегодня, 20 ноября, состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу, в котором хозяйка турнира, сборная Катара, играла с Эквадором. Встреча между командами проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Даниэле Орсато прозвучал в 19:00 мск.

Эквадор открыл счёт уже в дебюте встречи, когда на 5-й минуте отличился нападающий Эннер Валенсия. Однако арбитры на VAR отменили забитый мяч после просмотра видеоповторов, зафиксировав офсайд. На 16-й минуте эквадорцы всё-таки смогли открыть счёт — гол у Эннера Валенсии, который реализовал 11-метровый удар. Через 15 минут Валенсия укрепил преимущество своей команды, оформив дубль. Во второй половине встречи эквадорцы уверенно контролировали ход встречи и довели матч до победы — 2:0.