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5 часов назад

Матч открытия ЧМ-2022 завершился уверенной победой Эквадора над Катаром

Чемпионат.com

Сегодня, 20 ноября, состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу, в котором хозяйка турнира, сборная Катара, играла с Эквадором. Встреча между командами проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Даниэле Орсато прозвучал в 19:00 мск.

Эквадор открыл счёт уже в дебюте встречи, когда на 5-й минуте отличился нападающий Эннер Валенсия. Однако арбитры на VAR отменили забитый мяч после просмотра видеоповторов, зафиксировав офсайд. На 16-й минуте эквадорцы всё-таки смогли открыть счёт — гол у Эннера Валенсии, который реализовал 11-метровый удар. Через 15 минут Валенсия укрепил преимущество своей команды, оформив дубль. Во второй половине встречи эквадорцы уверенно контролировали ход встречи и довели матч до победы — 2:0.

Забит первый гол на чемпионате мира в Катаре

Победа принесла Эквадору 3 очка и лидерство в квартете А. Катар остаётся на последнем месте. Другая встреча группы состоится завтра, 21 ноября, когда встретятся сборные Сенегала и Нидерландов.

ЧМ-2022,Видео,
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