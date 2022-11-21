В матче Катара с Эквадором был повторён антирекорд чемпионатов мира

В Катаре начался чемпионат мира по футболу, в первом матче сборная Катара принимала Эквадор. К сожалению для хозяев турнира, в первом тайме они пропустили три мяча, из которых один не был засчитан - самый первый.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Официально же первый гол чемпионата был забит на шестнадцатой минуте - Эннер Валенсия реализовал одиннадцатиметровый удар. Спустя еще пятнадцать минут Эквадор забил еще один мяч усилиями Валенсии, после чего довел игру до победного конца.