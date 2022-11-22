Японские болельщики убрали мусор на трибунах после матча открытия ЧМ-2022

Японские болельщики посетили матч открытия чемпионата мира — 2022 между Катаром и Эквадором, после окончания которого убрали мусор на трибунах. Об этом сообщает Daily Mail.

Матч, прошедший на стадионе «Эль-Байт», завершился победой эквадорских футболистов со счетом 2:0.

Уже на третьей минуте был забит первый мяч — нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия отличился, забив головой в практически пустые ворота, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда. На 16-й минуте Валенсии все-таки удалось забить чистый гол, реализовав 11-метровый удар. Через 15 минут тот же Валенсия оформил дубль.