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10 часов назад

Японские болельщики убрали мусор на трибунах после матча открытия ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 2

Японские болельщики посетили матч открытия чемпионата мира — 2022 между Катаром и Эквадором, после окончания которого убрали мусор на трибунах. Об этом сообщает Daily Mail.

Японские болельщики убрали мусор на трибунах после матча открытия ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Матч, прошедший на стадионе «Эль-Байт», завершился победой эквадорских футболистов со счетом 2:0.

Уже на третьей минуте был забит первый мяч — нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия отличился, забив головой в практически пустые ворота, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда. На 16-й минуте Валенсии все-таки удалось забить чистый гол, реализовав 11-метровый удар. Через 15 минут тот же Валенсия оформил дубль.

Таким образом, сборная Эквадора возглавила турнирную таблицу группы А, имея в активе три очка. Катар замыкает таблицу, оставшись без набранных очков. В этой группе Катар и Эквадор также сыграют со сборными Нидерландов и Сенегала.

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